Tesla станет поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе

Tesla намерена стать универсальным поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе.
Об этом сообщает Electrek.
Компания провела крупное исследование в Германии, чтобы понять, какой пакет услуг заставит немцев выбрать предложение от Tesla вместо традиционных местных поставщиков. Наибольший интерес вызвал объединенный контракт на установку солнечных панелей Tesla Solar, аккумуляторного блока Tesla Powerwall и домашней станции для зарядки электромобилей.
В Европе Tesla столкнется с четырьмя крупными поставщиками чистой энергии: Lichtblick, Polarstern, EWS Schonau и Greenpeace Energy. Все эти компании работают на территории Германии более 10 лет и развивают системы возобновляемой энергии.
По сути, Tesla Energy планирует скопировать стратегию конкурентов, но сделает ставку на экосистему и предоставит выгодные предложения для потенциальных покупателей новых электромобилей.
В ходе опроса, Tesla попыталась выяснить, что заставит потребителей сменить поставщика энергии и перечислила возможные пожелания клиентов. Далее в анкете описывался «перспективный энергетический пакет» как универсальное решение, которое сочетает в себе все ключевые продукты Tesla Energy.
Судя по всему, Tesla активно готовится к экспансии на европейском энергетическом рынке. В конце прошлого месяца энергетическая платформа Tesla Autobidder была одобрена для работы в Европе.
По словам Илона Маска, Tesla Energy уже начала приносить прибыль и в будущем имеет все шансы перерасти автомобильный бизнес и стать главным источником доходов компании.