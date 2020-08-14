Tesla станет поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе

Обновлено: Август 14, 2020. Тэги: ,

Tesla станет поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе

Tesla намерена стать универсальным поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе.

Об этом сообщает Electrek.

Компания провела крупное исследование в Германии, чтобы понять, какой пакет услуг заставит немцев выбрать предложение от Tesla вместо традиционных местных поставщиков. Наибольший интерес вызвал объединенный контракт на установку солнечных панелей Tesla Solar, аккумуляторного блока Tesla Powerwall и домашней станции для зарядки электромобилей.

В Европе Tesla столкнется с четырьмя крупными поставщиками чистой энергии: Lichtblick, Polarstern, EWS Schonau и Greenpeace Energy. Все эти компании работают на территории Германии более 10 лет и развивают системы возобновляемой энергии.

По сути, Tesla Energy планирует скопировать стратегию конкурентов, но сделает ставку на экосистему и предоставит выгодные предложения для потенциальных покупателей новых электромобилей.

В ходе опроса, Tesla попыталась выяснить, что заставит потребителей сменить поставщика энергии и перечислила возможные пожелания клиентов. Далее в анкете описывался «перспективный энергетический пакет» как универсальное решение, которое сочетает в себе все ключевые продукты Tesla Energy.

Судя по всему, Tesla активно готовится к экспансии на европейском энергетическом рынке. В конце прошлого месяца энергетическая платформа Tesla Autobidder была одобрена для работы в Европе.

По словам Илона Маска, Tesla Energy уже начала приносить прибыль и в будущем имеет все шансы перерасти автомобильный бизнес и стать главным источником доходов компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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