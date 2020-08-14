Tesla станет поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе

Tesla намерена стать универсальным поставщиком решений в области энергетики для частных клиентов в Европе.

Об этом сообщает Electrek.

Компания провела крупное исследование в Германии, чтобы понять, какой пакет услуг заставит немцев выбрать предложение от Tesla вместо традиционных местных поставщиков. Наибольший интерес вызвал объединенный контракт на установку солнечных панелей Tesla Solar, аккумуляторного блока Tesla Powerwall и домашней станции для зарядки электромобилей.

В Европе Tesla столкнется с четырьмя крупными поставщиками чистой энергии: Lichtblick, Polarstern, EWS Schonau и Greenpeace Energy. Все эти компании работают на территории Германии более 10 лет и развивают системы возобновляемой энергии.

По сути, Tesla Energy планирует скопировать стратегию конкурентов, но сделает ставку на экосистему и предоставит выгодные предложения для потенциальных покупателей новых электромобилей.

В ходе опроса, Tesla попыталась выяснить, что заставит потребителей сменить поставщика энергии и перечислила возможные пожелания клиентов. Далее в анкете описывался «перспективный энергетический пакет» как универсальное решение, которое сочетает в себе все ключевые продукты Tesla Energy.

Судя по всему, Tesla активно готовится к экспансии на европейском энергетическом рынке. В конце прошлого месяца энергетическая платформа Tesla Autobidder была одобрена для работы в Европе.

По словам Илона Маска, Tesla Energy уже начала приносить прибыль и в будущем имеет все шансы перерасти автомобильный бизнес и стать главным источником доходов компании.