У липні 2020 р. споживання електроенергії наблизилося до показника 2019 року

Обновлено: Август 14, 2020. Тэги: ,

У липні 2020 р. споживання електроенергії наблизилося до показника 2019 року

У липні 2020 року, за оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України наблизилось до показників липня 2019 р. (нетто, без урахування втрат в електромережах) і становить 9,24 млрд кВт∙год (лише на 0,7% менше, ніж у липні 2019 р).

Повідомляє Укренерго.

У липні спостерігалось зростання споживання хімічної та нафтохімічної промисловості на 14,9%, населення — 4,7%, комунально-побутових споживачів — на 4,3%, будівництва — на 3,3% та інших непромислових споживачів — на 0,6%. Водночас, найбільший спад за вказаний період продемонстрували машинобудівна галузь (-15,2%), транспортний сектор (-12,5%) та сільгспспоживачі (-10,9%).

Загалом рівень споживання промисловості в липні 2020 року знизилось на 3,2% в порівнянні з липнем 2019 року.

За січень-липень 2020 року споживання електроенергії збільшилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року лише у населення — на 2,6% і хімічної та нафтохімічної промисловості — на 16,9%.  Водночас, найбільше за вказаний період скоротилося споживання машинобудівною галуззю (-19,1%), транспортом (-17,1%), комунально-побутовими споживачами (-9,7%) та будівництвом (-8,5%).

Загалом рівень споживання всієї промисловості за січень-липень 2020 року знизився на 5,5%.

Раніше «Термінал» писав, що у липні 2020 р. вперше за 6 років відновився експорт електроенергії в Білорусь.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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