У липні 2020 р. споживання електроенергії наблизилося до показника 2019 року

У липні 2020 року, за оперативними даними, споживання електроенергії в енергосистемі України наблизилось до показників липня 2019 р. (нетто, без урахування втрат в електромережах) і становить 9,24 млрд кВт∙год (лише на 0,7% менше, ніж у липні 2019 р).

Повідомляє Укренерго.

У липні спостерігалось зростання споживання хімічної та нафтохімічної промисловості на 14,9%, населення — 4,7%, комунально-побутових споживачів — на 4,3%, будівництва — на 3,3% та інших непромислових споживачів — на 0,6%. Водночас, найбільший спад за вказаний період продемонстрували машинобудівна галузь (-15,2%), транспортний сектор (-12,5%) та сільгспспоживачі (-10,9%).

Загалом рівень споживання промисловості в липні 2020 року знизилось на 3,2% в порівнянні з липнем 2019 року.

За січень-липень 2020 року споживання електроенергії збільшилося в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року лише у населення — на 2,6% і хімічної та нафтохімічної промисловості — на 16,9%. Водночас, найбільше за вказаний період скоротилося споживання машинобудівною галуззю (-19,1%), транспортом (-17,1%), комунально-побутовими споживачами (-9,7%) та будівництвом (-8,5%).

Загалом рівень споживання всієї промисловості за січень-липень 2020 року знизився на 5,5%.

Раніше «Термінал» писав, що у липні 2020 р. вперше за 6 років відновився експорт електроенергії в Білорусь.