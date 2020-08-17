2020-08-17: Нефть Brent торгуется выше $45 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,13 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,74%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,39 доллара за баррель, прибавив 0,90%.

Напомним, пишет «Investing.com», мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе. На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

«Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле», — отмечают аналитики OCBC.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США. «Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки», — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 мск в понедельник составляет $45,17 за баррель, что на $0,37 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,16 (0,4%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,41 (0,98%), до $42,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,23 (0,5%).

Нефтяные цены в пятницу снизились, однако продемонстрировали рост по итогам недели: Brent прибавила 0,9%, WTI — 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.