ДТЕК планує у 2021 році зупинити видобуток на шахті ім. Сташкова

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК планує у 2021 році зупинити видобуток на шахті ім. Сташкова

Компанія ДТЕК планує у 2021 році зупинити видобуток на шахті ім. Сташкова через вичерпання запасів вугілля.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі «ДТЕК Павлоградвугілля», підрозділом якого є шахта.

Гірничі роботи на шахті ім. Сташкова у 2021 році будуть поступово завершуватися, а її працівників вже зараз поступово переводять на шахту «Дніпровська» та інші підприємства «ДТЕК Павлоградвугілля». У компанії повідомили, що шахта закінчила відпрацювання запасів вугілля на своєму основному полі ще у 2019 році. Зараз тут вугілля видобувається на прирізаній ділянці за вентиляційною свердловиною. Видобуток з цієї лави триватиме до початку 2021 року.

Як повідомлялося, шахта ім. Миколи Івановича Сташкова введена в експлуатацію у 1982 році, її проєктна потужність становила 1,5 млн тонн вугілля на рік.

Група ДТЕК розвиває бізнеси з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної і теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів; 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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