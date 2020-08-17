Эстония и Литва договорились не покупать электричество у БелАЭС

Эстония и Литва договорились совместными усилиями достичь единой позиции Балтийских стран об отказе покупать электричество у белорусской АЭС на Островке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литовской Республики.

«Было констатировано, что Россия пытается разделить Европу и мир на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, в частности путем дезинформации, исторического ревизионизма, ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС на Островке», — пишет представительство литовского главы Гитанаса Науседы. Читайте такжеСтраны ЕС подписавшего ноту протеста против вмешательства США в строительство «Северного потока-2» Кроме того, Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд также договорились о скорейшей синхронизации с сетями континентальной Европы, что станет основой энергетической независимости стран Балтии. Эстония, в свою очередь, подтвердила попытки провести проект в жизнь до 2025 года, параллельно с прокладкой «HarmonyLink».

АЭС на Островке в Гродненской области Беларуси начали строить еще в 2013 году. Тогда экс-президент страны Александр Лукашенко разрешил проведение работ россиянами из ЗАО «Атомстройэкспорт» специальным указом. В 2016 году СМИ писали и об аварии на атомной электростанции. После длительного замалчивания официальной властью, стало известно, что во время строительных работ упал корпус реактора.

Читайте в «Терминале» еще, в среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь.