Эстония и Литва договорились не покупать электричество у БелАЭС

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , , ,

Эстония и Литва договорились не покупать электричество у БелАЭС

Эстония и Литва договорились совместными усилиями достичь единой позиции Балтийских стран об отказе покупать электричество у белорусской АЭС на Островке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литовской Республики.

«Было констатировано, что Россия пытается разделить Европу и мир на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, в частности путем дезинформации, исторического ревизионизма, ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС на Островке», — пишет представительство литовского главы Гитанаса Науседы. Читайте такжеСтраны ЕС подписавшего ноту протеста против вмешательства США в строительство «Северного потока-2» Кроме того, Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд также договорились о скорейшей синхронизации с сетями континентальной Европы, что станет основой энергетической независимости стран Балтии. Эстония, в свою очередь, подтвердила попытки провести проект в жизнь до 2025 года, параллельно с прокладкой «HarmonyLink».

АЭС на Островке в Гродненской области Беларуси начали строить еще в 2013 году. Тогда экс-президент страны Александр Лукашенко разрешил проведение работ россиянами из ЗАО «Атомстройэкспорт» специальным указом. В 2016 году СМИ писали и об аварии на атомной электростанции. После длительного замалчивания официальной властью, стало известно, что во время строительных работ упал корпус реактора.

Читайте в «Терминале» еще, в среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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