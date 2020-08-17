ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня

14 серпня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» виконало авансовий платіж за електроенергію, згенеровану виробниками з відновлювальних джерел (ВДЕ) за перші десять днів серпня. Платіж здійснили у термін, встановлений Порядком купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом.

Інформує Гарантований покупець.

Підприємство перерахувало виробникам 409 млн грн, що становить 23% від належного платежу за першу декаду місяця.

Відповідно до законодавства, для проведення авансового платежу використовуються кошти, які Гарантованому покупцю має сплачувати ПрАТ «НЕК «Укренерго». Проте компанія перерахувала держпідприємству лише 200 млн грн. Тож для виплат було залучено 209 млн грн, які Гарантований покупець отримав від продажу електроенергії з ВДЕ на організованих сегментах ринку.

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