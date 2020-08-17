ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , , ,

ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня

14 серпня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» виконало авансовий платіж за електроенергію, згенеровану виробниками з відновлювальних джерел (ВДЕ) за перші десять днів серпня. Платіж здійснили у термін, встановлений Порядком купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом.

Інформує Гарантований покупець.

Підприємство перерахувало виробникам 409 млн грн, що становить 23% від належного платежу за першу декаду місяця.

Відповідно до законодавства, для проведення авансового платежу використовуються кошти, які Гарантованому покупцю має сплачувати ПрАТ «НЕК «Укренерго». Проте компанія перерахувала держпідприємству лише 200 млн грн. Тож для виплат було залучено 209 млн грн, які Гарантований покупець отримав від продажу електроенергії з ВДЕ на організованих сегментах ринку.

Читайте у «Терміналі»: Міненерго працює над реалізацією закону про вдосконалення умов підтримки «зеленої» енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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