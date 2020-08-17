Рубрика | газ, Др. страны

Германия может обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку 2″

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , ,

Германия может обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку 2″

Глава комитета бундестага Германии по вопросам энергетики Клаус Эрнст в интервью с телеканалом RT заявил, что в Берлине изучают возможность обращения в ООН из-за угроз со стороны США ввести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток 2″.

Передает Прайм.

Эрнст считает недопустимым, когда одна страна, к примеру США, приказывает другому суверенному государству или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения.

По мнению немецкого политика, это «противоречит любым разумным отношениям».

Он также отреагировал на заявления Европейской комиссии, которая считает возможные санкции со стороны США нарушением международного права.

«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны», — подчеркнул политик.

Со своей стороны Евросоюз считает, что такое давление со стороны Вашингтона противоречит международному праву.

Эрнст допустил, что Германия после обращения в ООН также подаст жалобы в соответствующие суды.

Ранее «Терминал» писал, что посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в «Северном потоке — 2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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