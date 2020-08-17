ГК «Нафтогаз України» запустила тариф на газ «Річний»

Відсьогодні для всіх побутових клієнтів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» доступний тариф на газ «Річний».

Інформує ГК «Нафтогаз України».

Основна перевага цієї пропозиції полягає у можливості отримати необхідний об’єм газу, який клієнт споживає впродовж року, без передплати. Цей тариф допоможу прогнозувати свої витрати на газ та не переплачувати за блакитне паливо при зростанні ринкових цін.

За умовами зазначеного тарифу, клієнту пропонується сплачувати за природний газ протягом 12 місяців за фіксованою щомісячною ціною. У серпні ціна за річним тарифом становить 4,73 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу (доставки). Вартість доставки клієнти сплачуть своєму оператору ГРМ (облгазу). Зазначимо, що у вересні ціна тарифу «Річний» буде переглянута, і на наступні 12 місяців ціна газу зафіксується за новим тарифом. Але для клієнтів, які придбали газ за серпневою ціною протягом року незмінна — 4,73 грн/куб.м.

Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм споживання газу — або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер).

Підключення до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подачі заявки про підключення.

Якщо клієнт використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками по тарифу «Річний». Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ будуть повернуті на його абонентський рахунок.

Після закінчення дії тарифу «Річний», клієнт автоматично повертається на тариф «Місячний».

Підключити тариф «Річний» можна в особистому кабінеті my.gas.ua.

Важливо, що платіжки за спожитий газ в рамках річного тарифу будуть формуватися онлайн – в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Сплачувати щомісячну за умовами річного тарифу необхідно до 15 числа місяця споживання.

Також клієнт має можливість змінити тариф «Річний» на тариф «Місячний» один раз на 12 місяців.

Зараз ГК «Нафтогаз України» пропонує своїм побутовим клієнтам два тарифи: «Річний» та «Місячний». За умовами останнього, ціна на газ змінюється кожного місяця та встановлюється до початку місяця споживання.

Раніше «Термінал» писав, що ГК «Нафтогаз України» встановила серпневу ціну на газ для побутових клієнтів.