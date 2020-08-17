ГК «Нафтогаз України» запустила тариф на газ «Річний»

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , , ,

ГК «Нафтогаз України» запустила тариф на газ «Річний»

Відсьогодні для всіх побутових клієнтів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» доступний тариф на газ «Річний».

Інформує ГК «Нафтогаз України».

Основна перевага цієї пропозиції полягає у можливості отримати необхідний об’єм газу, який клієнт споживає впродовж року, без передплати. Цей тариф допоможу прогнозувати свої витрати на газ та не переплачувати за блакитне паливо при зростанні ринкових цін.

За умовами зазначеного тарифу, клієнту пропонується сплачувати за природний газ протягом 12 місяців за фіксованою щомісячною ціною. У серпні ціна за річним тарифом становить 4,73 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу (доставки). Вартість доставки клієнти сплачуть своєму оператору ГРМ (облгазу). Зазначимо, що у вересні ціна тарифу «Річний» буде переглянута, і на наступні 12 місяців ціна газу зафіксується за новим тарифом. Але для клієнтів, які придбали газ за серпневою ціною протягом року незмінна — 4,73 грн/куб.м.

Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм  споживання газу  — або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер).

Підключення до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подачі заявки про підключення.

Якщо клієнт використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками по тарифу «Річний». Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ будуть повернуті на його абонентський рахунок.

Після закінчення дії тарифу «Річний», клієнт автоматично повертається на тариф «Місячний».

Підключити тариф «Річний» можна в особистому кабінеті my.gas.ua.

Важливо, що платіжки за спожитий газ в рамках річного тарифу будуть формуватися онлайн – в особистому кабінеті my.gas.ua чи через чат-бот GASUA. Сплачувати щомісячну за умовами річного тарифу необхідно до 15 числа місяця споживання.

Також клієнт має можливість змінити тариф «Річний» на тариф «Місячний» один раз на 12 місяців.

Зараз ГК «Нафтогаз України» пропонує своїм побутовим клієнтам два тарифи: «Річний» та «Місячний». За умовами останнього, ціна на газ змінюється кожного місяця та встановлюється до початку місяця споживання.

Раніше «Термінал» писав, що ГК «Нафтогаз України» встановила серпневу ціну на газ для побутових клієнтів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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