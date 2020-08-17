Импорт нефтепродуктов по морю увеличился вдвое

Украина увеличила импорт нефтепродуктов через морские порты за 7 месяцев 2020 году на 47%, до 576 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Одесский морской порт за семь месяцев увеличил перевалку нефтепродуктов более чем на треть, до 205 400 тонн. Вторым в рейтинге по перевалке нефтепродуктов идет порт «Пивденный» — 159 тысяч тонн, что в два раза больше объемов поставок аналогичных семь месяцев прошлого года (78,6 тыс. тонн).

Порт Николаев в январе-июле 2020 принял 179,2 тысяч тонн, увеличив в несколько раз объем поставок за аналогичный период в 2019 году (57,5 тысяч тонн).

Также поставки нефтепродуктов осуществлялись через порт Черноморск. За 7 месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тысяч тонн. Порт Измаил за этот же период принял 10,3 тысяч тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем — в мае-июне.

Ранее «Терминал» писал, Ренийский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) рассматривает возможность привлечения инвесторов для реализации проекта государственно-частного партнерства по созданию терминала для принятия, накопления, хранения и бункеровки судов со сжиженным природным газом в морском порту Рени.