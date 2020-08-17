Импорт нефтепродуктов по морю увеличился вдвое

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , , ,

Импорт нефтепродуктов по морю увеличился вдвое

Украина увеличила импорт нефтепродуктов через морские порты за 7 месяцев 2020 году на 47%, до 576 тысяч  тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Одесский морской порт за семь месяцев увеличил перевалку нефтепродуктов более чем на треть, до 205 400 тонн. Вторым в рейтинге по перевалке нефтепродуктов идет порт «Пивденный» — 159 тысяч тонн, что в два раза больше объемов поставок аналогичных семь месяцев прошлого года (78,6 тыс. тонн).

Порт Николаев в январе-июле 2020 принял 179,2 тысяч тонн, увеличив в несколько раз объем поставок за аналогичный период в 2019 году (57,5 тысяч тонн).

Также поставки нефтепродуктов осуществлялись через порт Черноморск. За 7 месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тысяч тонн. Порт Измаил за этот же период принял 10,3 тысяч тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем — в мае-июне.

Ранее «Терминал» писал, Ренийский филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) рассматривает возможность привлечения инвесторов для реализации проекта государственно-частного партнерства по созданию терминала для принятия, накопления, хранения и бункеровки судов со сжиженным природным газом в морском порту Рени.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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