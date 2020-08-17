Єврокомісія змінить директиви щодо відновлюваної енергетики — більш амбітні цілі

Єврокомісія оприлюднила «дорожню мапу» для перегляду директив, щоб проінформувати громадян та зацікавлені сторони про те, які цілі цієї ініціативи та які варіанти політики розглядаються.

Про це повідомляє Na chasi.

Згідно з новими кліматичними цілями, Єврокомісія планує зменшити викиди парникових газів до 50-55% до 2030 року. Для цього потрібно переглянути вже чинні директиви, що регулюють відновлювальну енергетику та енергоефективність. Так, Єврокомісія вже розпочала розробку змін до них з метою відповідності новим кліматичним цілям.

Вже опублікована дорожня мапа, до якої приймають коментарі та зауваження протягом семи тижнів (до 21 вересня 2020 року).

Згідно з цією дорожньою мапою, в галузі відновлюваної енергетики спочатку пропонують визначити, чи варто поставити більш амбітні цілі в ЄС та чи потрібно змінювати інші частини Директиви відповідно до інших ініціатив, таких як Стратегія біорізноманіття, Воднева стратегія та інші.

Стосовно енергоефективності, передбачається комбінована оцінка «дорожньої мапи» та початкового впливу. Для цього розглянуть адекватність директиви з урахуванням чинних цілей, а головне стратегію інтеграції енергетичних систем. Це одна з останніх ініціатив ЄС, яка передбачає об’єднання всіх джерел енергії, інфраструктуру та споживачів у єдині системи у кожній країні ЄС.

Результати оцінки допоможуть визначити додаткові рішення для вдосконалення системи енергоефективності. Перегляд директив планують завершити до червня 2021 року.

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