Єврокомісія змінить директиви щодо відновлюваної енергетики — більш амбітні цілі

Обновлено: Август 17, 2020. Тэги: , ,

Єврокомісія змінить директиви щодо відновлюваної енергетики — більш амбітні цілі

Єврокомісія оприлюднила «дорожню мапу» для перегляду директив, щоб проінформувати громадян та зацікавлені сторони про те, які цілі цієї ініціативи та які варіанти політики розглядаються.

Про це повідомляє Na chasi.

Згідно з новими кліматичними цілями, Єврокомісія планує зменшити викиди парникових газів до 50-55% до 2030 року. Для цього потрібно переглянути вже чинні директиви, що регулюють відновлювальну енергетику та енергоефективність. Так, Єврокомісія вже розпочала розробку змін до них з метою відповідності новим кліматичним цілям.

Вже опублікована дорожня мапа, до якої приймають коментарі та зауваження протягом семи тижнів (до 21 вересня 2020 року).

Згідно з цією дорожньою мапою, в галузі відновлюваної енергетики спочатку пропонують визначити, чи варто поставити більш амбітні цілі в ЄС та чи потрібно змінювати інші частини Директиви відповідно до інших ініціатив, таких як Стратегія біорізноманіття, Воднева стратегія та інші.

Стосовно енергоефективності, передбачається комбінована оцінка «дорожньої мапи» та початкового впливу. Для цього розглянуть адекватність директиви з урахуванням чинних цілей, а головне стратегію інтеграції енергетичних систем. Це одна з останніх ініціатив ЄС, яка передбачає об’єднання всіх джерел енергії, інфраструктуру та споживачів у єдині системи у кожній країні ЄС.

Результати оцінки допоможуть визначити додаткові рішення для вдосконалення системи енергоефективності. Перегляд директив планують завершити до червня 2021 року.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна вдосконалює законодавство з питань виробництва та використання альтернативних видів палива.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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