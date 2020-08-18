2020-08-18: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 45,27 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,75 доллара за баррель, потеряв 0,33%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

«Investing.com» сообщает, цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Между тем трейдеры, которые следят за динамикой фондового рынка США, становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК — 96%, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК — на 140 тыс. б/с. Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать «недосдачу» в августе-сентябре.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск во вторник составляет $45,27 за баррель, что на $0,1 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (1,3%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,88 (2,1%).