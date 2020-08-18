2020-08-18: Тернопольская область — лидер падения цен на бензин А-95 Евро

18 августа 2020 года в Тернопольской области отмечалось снижение розничных цен на бензин А-95 Евро. Сегодня во всеукраинском рейтинге Тернопольская область занимает 10-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Сумской (22,31 грн/л), Черниговской (22,36 грн/л) и Днепропетровской (22,86 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе в среднем за день снизилась на 7 коп/л и сегодня составляет – 23,13 грн/л. За последнюю неделю изменение цены этого вида топлива составило 7 коп/л.

Динамика средних розничных цен на бензин А-95 евро в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

ВВА (20.75 грн/л)

Green Wave (20.90 грн/л)

ANP (21.08 грн/л)

Авиас (21.00 грн/)

Авиас Плюс (21.21 грн/л)

Укрнафта (21.21 грн/л)

Укр-Петроль (21.7 грн/л)

Маркет (21.9 грн/л)

SUN OIL (22.99 грн/л)

БРСМ-Нафта (22.99 грн/л)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Тернопольской области, колебался в пределах от минимальных 20,75 грн/л до максимальных 27,49 грн/л.

