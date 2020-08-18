2020-08-18: Тернопольская область — лидер падения цен на бензин А-95 Евро

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-08-18: Тернопольская область — лидер падения цен на бензин А-95 Евро

18 августа 2020 года в Тернопольской области  отмечалось снижение розничных цен на бензин А-95 Евро. Сегодня во всеукраинском рейтинге Тернопольская область занимает 10-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Сумской (22,31 грн/л), Черниговской (22,36 грн/л) и Днепропетровской (22,86 грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в регионе в среднем за день  снизилась на 7 коп/л и сегодня составляет – 23,13 грн/л. За последнюю неделю изменение цены этого вида топлива составило 7 коп/л.

Динамика средних розничных цен на бензин А-95 евро в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • ВВА (20.75 грн/л)
  • Green Wave (20.90 грн/л)
  • ANP (21.08 грн/л)
  • Авиас  (21.00 грн/)
  • Авиас Плюс  (21.21 грн/л)
  • Укрнафта  (21.21 грн/л)
  • Укр-Петроль (21.7 грн/л)
  • Маркет (21.9 грн/л)
  • SUN OIL (22.99 грн/л)
  • БРСМ-Нафта (22.99 грн/л)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Тернопольской области, колебался в пределах от минимальных 20,75 грн/л до максимальных 27,49 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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