Добыча нефти в Венесуэле близка к нулю — IHS

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: ,

Добыча нефти в Венесуэле близка к нулю — IHS

По мнению экспертов, упадок нефтяной промышленности страны произошел из-за плохого управления.

Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать нулевой или приблизится к этому уровню», — пишут эксперты, отмечая, что никогда в истории нефтяной промышленности объем добычи нефти у страны — крупного производителя нефти не падал так низко и так долго.

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи — это результат десятилетий упадка. В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями для хранения нефти, отмечают авторы публикации. Хотя случай Венесуэлы — исторический, эксперты считают, что он практически не повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе и предложении на фоне коронавируса и его последствий.

«В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с мая», — считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард. Эксперты уверены, что Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, учитывая ее огромные нефтяные запасы. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.

А ранее «Терминал» писал, экспорт нефти Венесуэлой в августе вырастет до четырехмесяного максимума, в то время как добыча за неделю упала до минимума.

Автор:

(Всего статей: 8937)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: