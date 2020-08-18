Добыча нефти в Венесуэле близка к нулю — IHS

По мнению экспертов, упадок нефтяной промышленности страны произошел из-за плохого управления.

Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать нулевой или приблизится к этому уровню», — пишут эксперты, отмечая, что никогда в истории нефтяной промышленности объем добычи нефти у страны — крупного производителя нефти не падал так низко и так долго.

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи — это результат десятилетий упадка. В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями для хранения нефти, отмечают авторы публикации. Хотя случай Венесуэлы — исторический, эксперты считают, что он практически не повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе и предложении на фоне коронавируса и его последствий.

«В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с мая», — считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард. Эксперты уверены, что Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, учитывая ее огромные нефтяные запасы. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.

А ранее «Терминал» писал, экспорт нефти Венесуэлой в августе вырастет до четырехмесяного максимума, в то время как добыча за неделю упала до минимума.