Некоректна робота ринку призвела до збитковості Укренерго у І півріччі 2020 року

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: , , ,

Некоректна робота ринку призвела до збитковості Укренерго у І півріччі 2020 року

Ключовою причиною негативного фінансового результату НЕК «Укренерго» за І півріччя 2020 року у розмірі 18,03 млрд грн є витрати, які компанія змушена покривати у зв’язку з покладеними на неї спеціальними обов’язками (ПСО) на ринку електроенергії.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, Укренерго зобов’язане компенсувати дефіцит ДП «Гарантований покупець», яке оплачує «зелений» тариф виробникам з ВДЕ. Фактичний тарифний дохід на оплату ПСО в січні-червні цього року склав 4,6 млрд грн. Однак, фактичні витрати на виконання ПСО в цей період становили 21,43 млрд грн. Таким чином, близько 93% (16,8 млрд грн) в структурі збитку Компанії за І півріччя 2020 року припадає саме на виконання спецобов’язків.

Ще 1,56 млрд грн збитків за звітній період пов’язано з особливістю роботи балансуючого ринку. Ця сума буде компенсована внаслідок механізму врегулювання, передбаченого законодавством.

Також, на фінансовий показник І півріччя 2020 року вплинув ефект ринкової переоцінки основних фондів Компанії, в результаті якої вартість активів значно збільшилася. У зв’язку з цим, змінилася сума амортизаційних відрахувань: якщо в тарифі Укренерго було закладено 362 млн грн, то фактичний показник склав 1,6 млрд грн.

Варто також відзначити, що в звітному періоді 2020 р. чистий дохід Компанії збільшився в 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 25,3 млрд грн, а саме: 51% (12,8 млрд грн) в структурі доходу становить дохід від операцій на балансуючому ринку, ще 26% (6,6 млрд грн) — дохід від спецобов’язків та інших ринкових складових, яких не було в тарифі на передачу за перше півріччя 2019 року.

Порівнюючи фінансовий результат Компанії з аналогічним періодом 2019 року, який завершився з прибутком 1,77 млрд грн, варто зазначити, що за відсутності вищеперерахованих факторів дохід від основної діяльності Укренерго в січні-червні цього року становив би 1,9 млрд грн прибутку. Зокрема, дохід від основної діяльності за І півріччя 2020 року становив 7,84 млрд грн при витратах 5,91 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, що ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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