Некоректна робота ринку призвела до збитковості Укренерго у І півріччі 2020 року

Ключовою причиною негативного фінансового результату НЕК «Укренерго» за І півріччя 2020 року у розмірі 18,03 млрд грн є витрати, які компанія змушена покривати у зв’язку з покладеними на неї спеціальними обов’язками (ПСО) на ринку електроенергії.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, Укренерго зобов’язане компенсувати дефіцит ДП «Гарантований покупець», яке оплачує «зелений» тариф виробникам з ВДЕ. Фактичний тарифний дохід на оплату ПСО в січні-червні цього року склав 4,6 млрд грн. Однак, фактичні витрати на виконання ПСО в цей період становили 21,43 млрд грн. Таким чином, близько 93% (16,8 млрд грн) в структурі збитку Компанії за І півріччя 2020 року припадає саме на виконання спецобов’язків.

Ще 1,56 млрд грн збитків за звітній період пов’язано з особливістю роботи балансуючого ринку. Ця сума буде компенсована внаслідок механізму врегулювання, передбаченого законодавством.

Також, на фінансовий показник І півріччя 2020 року вплинув ефект ринкової переоцінки основних фондів Компанії, в результаті якої вартість активів значно збільшилася. У зв’язку з цим, змінилася сума амортизаційних відрахувань: якщо в тарифі Укренерго було закладено 362 млн грн, то фактичний показник склав 1,6 млрд грн.

Варто також відзначити, що в звітному періоді 2020 р. чистий дохід Компанії збільшився в 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 25,3 млрд грн, а саме: 51% (12,8 млрд грн) в структурі доходу становить дохід від операцій на балансуючому ринку, ще 26% (6,6 млрд грн) — дохід від спецобов’язків та інших ринкових складових, яких не було в тарифі на передачу за перше півріччя 2019 року.

Порівнюючи фінансовий результат Компанії з аналогічним періодом 2019 року, який завершився з прибутком 1,77 млрд грн, варто зазначити, що за відсутності вищеперерахованих факторів дохід від основної діяльності Укренерго в січні-червні цього року становив би 1,9 млрд грн прибутку. Зокрема, дохід від основної діяльності за І півріччя 2020 року становив 7,84 млрд грн при витратах 5,91 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, що ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня.