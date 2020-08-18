ПАТ «Центренерго» продовжує шукати можливості для зниження собівартості одиниці електроенергії

Саме значне перевищення вартості виробництва електроенергії теплоелектростанціями над ринковою ціною, а також заборгованість із боку ДП «Енергоринок» у розмірі 1,4 млрд грн не дають державній енергогенеруючій компанії подолати збитковість.

Наголошує Центренерго.

Наразі ПАТ «Центренерго» вдалося укласти контракт із приватними компаніями на постачання вугілля українського видобутку за базовою ціною 1480 грн/т без ПДВ і транспортування. На Вуглегірську ТЕС уже відвантажена перша партія вугілля за цією ціною. Нагадаємо, вугілля державних шахт компанія купує по 1950 грн/т. А за оперативним контрактом із ДТЕК, укладеним за медіації Міненерго, — по 1660 грн/т.

Новий контракт ПАТ «Центренерго» на закупівлю українського вугілля включає лише реальні транспортні витрати, а ціна на паливо максимально наближена до міжнародного біржового паритету.

Враховуючи реальні економічні передумови, державна енергогенеруюча компанія вже звернулася до прем’єр-міністра України та до Міненерго про перегляд ціни на вугілля державних шахт у бік зниження до ринкової.

Раніше «Термінал» писав, що ціна вугілля для теплових електростанцій має бути не дорожче, ніж ціна в Роттердамі — Герус.