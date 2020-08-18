ПАТ «Центренерго» продовжує шукати можливості для зниження собівартості одиниці електроенергії

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: , , ,

ПАТ «Центренерго» продовжує шукати можливості для зниження собівартості одиниці електроенергії

Саме значне перевищення вартості виробництва електроенергії теплоелектростанціями над ринковою ціною, а також заборгованість із боку ДП «Енергоринок» у розмірі 1,4 млрд грн не дають державній енергогенеруючій компанії подолати збитковість.

Наголошує Центренерго.

Наразі ПАТ «Центренерго» вдалося укласти контракт із приватними компаніями на постачання вугілля українського видобутку за базовою ціною 1480 грн/т без ПДВ і транспортування. На Вуглегірську ТЕС уже відвантажена перша партія вугілля за цією ціною. Нагадаємо, вугілля державних шахт компанія купує по 1950 грн/т. А за оперативним контрактом із ДТЕК, укладеним за медіації Міненерго, — по 1660 грн/т.

Новий контракт ПАТ «Центренерго» на закупівлю українського вугілля включає лише реальні транспортні витрати, а ціна на паливо максимально наближена до міжнародного біржового паритету.

Враховуючи реальні економічні передумови, державна енергогенеруюча компанія вже звернулася до прем’єр-міністра України та до Міненерго про перегляд ціни на вугілля державних шахт у бік зниження  до ринкової.

Раніше «Термінал» писав, що ціна вугілля для теплових електростанцій має бути не дорожче, ніж ціна в Роттердамі — Герус.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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