Профсоюз «Энергоатома» 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Первичная профсоюзная организация (ППО) ГП НАЭК «Энергоатом» планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и Кабинета министров с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании.

Передает Энергореформа.

«Начать подготовку к проведению в Киеве 19 августа предупредительной акции протеста работников Компании с пикетированием Министерства энергетики и Кабинета министров с требованием пересмотреть дискриминационную политику по отношению к ГП «Энергоатом» и разработать действенные меры по выходу из критического финансового состояния», – говорится в постановлении профсоюзного комитета ППО ГП НАЭК «Энергоатом» от 17 августа.

Согласно постановлению, требования профсоюза «Энергоатома» состоят, в частности, в пересмотре размера и сроков уплаты дивидендов, возвращении компании как полноценного игрока на рынок электроэнергии, использовании в полном объеме мощностей АЭС, а также осуществлении мер, направленных на реализацию закона о погашении долгов «старого» рынка электроэнергии.

Профсоюз также принял решение в двухдневный срок обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой личного вмешательства в решение критической ситуации в компании.

«В случае отсутствия положительных изменений начать бессрочную акцию протеста в городах-спутниках АЭС путем проведения митингов и размещения палаточных городков», – говорится в постановлении ППО.

Ранее «Терминал» писал, что Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО.