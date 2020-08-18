Профсоюз «Энергоатома» 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: ,

Профсоюз «Энергоатома» 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Первичная профсоюзная организация (ППО) ГП НАЭК «Энергоатом» планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и Кабинета министров с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании.

Передает Энергореформа.

«Начать подготовку к проведению в Киеве 19 августа предупредительной акции протеста работников Компании с пикетированием Министерства энергетики и Кабинета министров с требованием пересмотреть дискриминационную политику по отношению к ГП «Энергоатом» и разработать действенные меры по выходу из критического финансового состояния», – говорится в постановлении профсоюзного комитета ППО ГП НАЭК «Энергоатом» от 17 августа.

Согласно постановлению, требования профсоюза «Энергоатома» состоят, в частности, в пересмотре размера и сроков уплаты дивидендов, возвращении компании как полноценного игрока на рынок электроэнергии, использовании в полном объеме мощностей АЭС, а также осуществлении мер, направленных на реализацию закона о погашении долгов «старого» рынка электроэнергии.

Профсоюз также принял решение в двухдневный срок обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой личного вмешательства в решение критической ситуации в компании.

«В случае отсутствия положительных изменений начать бессрочную акцию протеста в городах-спутниках АЭС путем проведения митингов и размещения палаточных городков», – говорится в постановлении ППО.

Ранее «Терминал» писал, что Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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