Уряд встановив мита на імпорт дизпалива, скрапленого газу та вугілля з Росії

Кабінет міністрів запровадив спеціальні мита на імпорт дизельного палива, скрапленого газу, та більшості сортів вугілля походженням з Російської Федерації.
Відповідна постанова розміщена на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів №719 від 17 серпня 2020 року «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України», мито накладається за такими ставками:
- для важких дистилятів (газойлів) — 4%;
- для газів скраплених — 3%;
- для всіх типів вугілля (крім антрациту та вугілля, що використовується у металургійній і коксохімічній промисловості) — 65%.
У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.
Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України.
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