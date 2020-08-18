Уряд встановив мита на імпорт дизпалива, скрапленого газу та вугілля з Росії

Обновлено: Август 18, 2020. Тэги: , , , ,

Уряд встановив мита на імпорт дизпалива, скрапленого газу та вугілля з Росії

Кабінет міністрів запровадив спеціальні мита на імпорт дизельного палива, скрапленого газу, та більшості сортів вугілля походженням з Російської Федерації.

Відповідна постанова розміщена на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів №719 від 17 серпня 2020 року «Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України», мито накладається за такими ставками:

- для важких дистилятів (газойлів) — 4%;

- для газів скраплених — 3%;

- для всіх типів вугілля (крім антрациту та вугілля, що використовується у металургійній і коксохімічній промисловості) — 65%.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.

Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України.

Читайте у «Терміналі»: Введення загороджувальних мит — питання національної безпеки — Укртатнафта.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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