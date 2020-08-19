2020-08-19: Нефть Brent торгуется по $45 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в среду утром в ходе торгов упали в цене до 45,12 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,65 доллара за баррель, потеряв 0,56%.

Цены на нефть снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США, пишет «Investing.com».

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе. «API сообщил о заметном росте запасов бензина, что несколько ослабило «бычьи» настроения на рынке», — отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов — на 900 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск в среду составляет $45,13 за баррель, что на $0,33 (0,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%).

Фьючерсы на на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,24 (0,56%), до $42,65 за баррель. В предыдущий день стоимость этих контрактов не менялась.