2020-08-19: Розничные цены на светлые нефтепродукты и СУГ остались без изменений

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 августа 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 21.92 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 23.57 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 августа 2020 г. подорожал на 0.12% (1.0 коп/л) до 11.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.92 16.50 -0.15 -0.09 Бензин А-95 евро 23.57 17.50 0.01 0.10 Дизельное топливо Евро 22.90 17.50 0.01 0.06 Сжиженный газ 11.89 10.55 0.12 0.61

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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