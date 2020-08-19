2020-08-19: Розничные цены на светлые нефтепродукты и СУГ остались без изменений

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 августа 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 21.92 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 23.57 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.90 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 августа 2020 г. подорожал на 0.12% (1.0 коп/л) до 11.89 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.92
|16.50
|-0.15
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|23.57
|17.50
|0.01
|0.10
|Дизельное топливо Евро
|22.90
|17.50
|0.01
|0.06
|Сжиженный газ
|11.89
|10.55
|0.12
|0.61
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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