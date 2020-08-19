Газовидобувні компанії переглядають свої програми у бік скорочення — Опімах

Обновлено: Август 19, 2020. Тэги: ,

Газовидобувні компанії переглядають свої програми у бік скорочення — Опімах
Газовидобувні компанії ініціюють перегляд своїх програм, скорочуючи виробничі плани.

Про це сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у інтерв’ю виданню Главком.

Він зазначив, що ціни на газ впали не лише в Україні, а й в усьому світі і така тенденція негативно відобразилася на діяльності підприємств і на їхніх планах.

«Який буде видобуток наступного року, важко сказати. Сьогодні компанії ініціюють перегляд своїх програм: якщо були зобов’язання умовно пробурити певну кількість свердловин, то тепер ця кількість переноситься на наступний рік, а іноді й просто зменшується. Важливо розуміти, що це об’єктивні причини: в компаній немає грошей на реалізацію масштабних проєктів», — сказав Опімах.

За його словами, тепер інвестори вибирають найменш фінансово ризиковані проєкти.

«До прикладу, якщо є три свердловини, то в першу чергу візьмуть ту, яка найменш ризикована. З іншого боку, такі виклики породжують й позитивні речі: щоб вижити, компанія намагається працювати більш ефективно із застосуванням передових технологій, мінімізації ризиків, підвищення ефективності управлінських і технологічних процесів», — відзначив голова Держгеонадр.

Читайте в «Терміналі» ще, Держгеонадра повторно виставила на аукціон 8 ділянок за півціни.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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