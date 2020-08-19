К «ГарПоку» уже есть около 30 исков о взыскании задолженности перед производителями э/э из ВИЭ

Обновлено: Август 19, 2020. Тэги: , , ,

К «ГарПоку» уже есть около 30 исков о взыскании задолженности перед производителями э/э из ВИЭ

Количество исков к ГП «Гарантированный покупатель» о взыскании задолженности по оплате произведенной из возобновляемых источников электроэнергии выросло приблизительно до 30.

Передает Энергореформа.

«Если до подписания меморандума между правительством и инвесторами таких исков было около 10, то сейчас к «ГарПоку» подано около 30 исков от производителей электроэнергии и возобновляемых источников на сумму от 1 млн грн до 12 млн грн на одного истца», – сказал руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической группы LCF Law Group Иван Бондарчук во время дискуссии «Энергетический вектор Украины», организованной Legal High School 19 августа.

При этом, по его прогнозам, количество судебных исков со временем будет расти, поскольку компании пока ожидают, чтобы накопить большее количество исковых требований и сделать иски эффективнее.

«Учитывая, что «ГарПок» начал активно не платить приблизительно с марта 2020 года, у компаний есть подписанные акты на три-четыре месяца», – уточнил юрист.

В то же время, по словам Бондарчука, большое количество инвесторов находится в ожидании, прислушиваясь к обещаниям правительства обеспечить текущие платежи за «зеленую» электроэнергию.

Комментируя вопрос перспектив взыскания задолженности с «ГарПока», юрист допустил, что его средств на удовлетворение всех исков однозначно будет недостаточно.

Ранее «Терминал» писал, что ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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