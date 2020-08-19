К «ГарПоку» уже есть около 30 исков о взыскании задолженности перед производителями э/э из ВИЭ

Количество исков к ГП «Гарантированный покупатель» о взыскании задолженности по оплате произведенной из возобновляемых источников электроэнергии выросло приблизительно до 30.

Передает Энергореформа.

«Если до подписания меморандума между правительством и инвесторами таких исков было около 10, то сейчас к «ГарПоку» подано около 30 исков от производителей электроэнергии и возобновляемых источников на сумму от 1 млн грн до 12 млн грн на одного истца», – сказал руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической группы LCF Law Group Иван Бондарчук во время дискуссии «Энергетический вектор Украины», организованной Legal High School 19 августа.

При этом, по его прогнозам, количество судебных исков со временем будет расти, поскольку компании пока ожидают, чтобы накопить большее количество исковых требований и сделать иски эффективнее.

«Учитывая, что «ГарПок» начал активно не платить приблизительно с марта 2020 года, у компаний есть подписанные акты на три-четыре месяца», – уточнил юрист.

В то же время, по словам Бондарчука, большое количество инвесторов находится в ожидании, прислушиваясь к обещаниям правительства обеспечить текущие платежи за «зеленую» электроэнергию.

Комментируя вопрос перспектив взыскания задолженности с «ГарПока», юрист допустил, что его средств на удовлетворение всех исков однозначно будет недостаточно.

Ранее «Терминал» писал, что ГарПок заплатив виробникам з ВДЕ лише 23% належних грошей за першу декаду серпня.