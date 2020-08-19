Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставках

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Из постановления исключили пункт о обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории. Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.

Передает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина о ПСО утратило силу в части поставок природного газа населению.

«Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению», — говорится в документе.

Согласно постановлению, поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребление которых находится в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа, в заключении договора поставку природного газа.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин утвердил Нафтогаз поставщиком «последней надежды».