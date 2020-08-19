НАЗК було відмовлено в проведенні перевірки через порушення правил — Енергоатом

Обновлено: Август 19, 2020. Тэги: , ,

НАЗК було відмовлено в проведенні перевірки через порушення правил — Енергоатом

У ДП «НАЕК «Енергоатом» пояснили ситуацію з недопуском співробітників Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) до проведення позапланової антикорупційної перевірки.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

“17 серпня в приміщенні Компанії для вручення повідомлення про позапланову перевірку присутні керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК. Керівник комісії вручив керівнику підприємства для ознайомлення повідомлення про позапланову перевірку”, – йдеться в повідомленні.

В “Енергоатомі” стверджують, що керівник комісії не відповів на питання про підстави для позапланової перевірки та з приводу періоду, який перевіряється, в зв’язку з чим в компанії прийняли рішення про недопущення до проведення позапланової перевірки.

“Позиція «Енергоатому» відповідає Порядку проведення перевірок організації роботи з попередження та виявлення корупції. Ми відкриті і готові до перевірок з боку будь-яких органів контролю, але за умови, що вони будуть грунтуватися виключно на вимогах закону”, – резюмували в НАЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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