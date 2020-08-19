НАЗК було відмовлено в проведенні перевірки через порушення правил — Енергоатом

У ДП «НАЕК «Енергоатом» пояснили ситуацію з недопуском співробітників Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) до проведення позапланової антикорупційної перевірки.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

“17 серпня в приміщенні Компанії для вручення повідомлення про позапланову перевірку присутні керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК. Керівник комісії вручив керівнику підприємства для ознайомлення повідомлення про позапланову перевірку”, – йдеться в повідомленні.

В “Енергоатомі” стверджують, що керівник комісії не відповів на питання про підстави для позапланової перевірки та з приводу періоду, який перевіряється, в зв’язку з чим в компанії прийняли рішення про недопущення до проведення позапланової перевірки.

“Позиція «Енергоатому» відповідає Порядку проведення перевірок організації роботи з попередження та виявлення корупції. Ми відкриті і готові до перевірок з боку будь-яких органів контролю, але за умови, що вони будуть грунтуватися виключно на вимогах закону”, – резюмували в НАЕК.