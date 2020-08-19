Уряд дозволив перерозподіл бюджетних коштів, виділених для інвестпроектів НЕК «Укренерго», які фінансуються МФО

Обновлено: Август 19, 2020. Тэги: , ,

Уряд дозволив перерозподіл бюджетних коштів, виділених для інвестпроектів НЕК «Укренерго», які фінансуються МФО

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства фінансів дозволити перерозподіл надання кредитів з державного бюджету за інвестиційними проектами НЕК «Укренерго», які впроваджуються за підтримки міжнародних фінансових організацій.

Інформує Урядовий портал.

Відповідне рішення зафіксовано у прийнятому на засіданні Уряду 19 серпня 2020 року розпорядженні.

Перерозподіл буде застосований до таких проектів як «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України», «Другий проект з передачі електроенергії», «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська», «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» і «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська», що підтримуються коштами позик МБРР, ЄБРР, ЄІБ і Кредитної установи для відбудови.

«Це, передусім, технічне рішення, яке ми змушені були прийняти. Оскільки запровадження карантинних заходів у зв’язку із поширенням COVID-19 внесло корективи у графік виконання укладених НЕК «Укренерго» контрактів із підрядниками в рамках проектів за підтримки МФО», — пояснив заступник Міністра фінансів України Олександр КАВА.

В межах перерозподілу передбачено:

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501630 «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України» на 60 325,1 тис. грн;

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501640 «Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні» на 688 054,4 тис. грн;

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501690 «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська» на 30 000,0 тис. грн;

- зменшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501670 «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська» на 717 395,5 тис. грн;

- зменшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501620 «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» на 60 984,0 тис. гривень.

Читайте у «Терміналі»: Некоректна робота ринку призвела до збитковості Укренерго у І півріччі 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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