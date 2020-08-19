Уряд дозволив перерозподіл бюджетних коштів, виділених для інвестпроектів НЕК «Укренерго», які фінансуються МФО

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства фінансів дозволити перерозподіл надання кредитів з державного бюджету за інвестиційними проектами НЕК «Укренерго», які впроваджуються за підтримки міжнародних фінансових організацій.

Інформує Урядовий портал.

Відповідне рішення зафіксовано у прийнятому на засіданні Уряду 19 серпня 2020 року розпорядженні.

Перерозподіл буде застосований до таких проектів як «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України», «Другий проект з передачі електроенергії», «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська», «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» і «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська», що підтримуються коштами позик МБРР, ЄБРР, ЄІБ і Кредитної установи для відбудови.

«Це, передусім, технічне рішення, яке ми змушені були прийняти. Оскільки запровадження карантинних заходів у зв’язку із поширенням COVID-19 внесло корективи у графік виконання укладених НЕК «Укренерго» контрактів із підрядниками в рамках проектів за підтримки МФО», — пояснив заступник Міністра фінансів України Олександр КАВА.

В межах перерозподілу передбачено:

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501630 «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України» на 60 325,1 тис. грн;

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501640 «Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні» на 688 054,4 тис. грн;

- збільшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501690 «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська» на 30 000,0 тис. грн;

- зменшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501670 «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська» на 717 395,5 тис. грн;

- зменшення річних планових призначень за бюджетною програмою 3501620 «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» на 60 984,0 тис. гривень.

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