2020-08-20: Цена нефти Brent в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 45,01 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,79%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,55 доллара за баррель, потеряв 0,89%.

В свою очередь «Investing.com» сообщает, цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса.Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составила $44,99 за баррель, что на $0,38 (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,09 (0,2%).

Фьючерсы на на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:17 мск снизились в цене на $0,44 (1,02%) — до $42,49 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов выросла на $0,04 (0,1%). Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,40 (0,93%) — до $42,71 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты потеряли $0,01.

Участники заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля, высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов, следует из протокола.

Представители FOMC сошлись во мнении, что «дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции», отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

Согласно данным министерства энергетики Минэнерго США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов — на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 3,322 млн баррелей, дистиллятов выросли на 152 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей, дистиллятов — на 900 тыс. баррелей.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

«Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19″, — говорится в пресс-релизе.