2020-08-20: Стоимость мелкооптовых партий бензина немного повысилась

20 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.0% (1 коп/л) до 18.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (1 коп/л) до 19.66 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене — на 0.0% (0 коп/л) до 17.45 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.76 0.04 0.09 3.70 Бензин А-95 евро 19.66 0.07 0.33 3.27 Дизельное топливо евро 17.45 -0.03 -0.46 2.22

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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