2020-08-20: Стоимость мелкооптовых партий бензина немного повысилась

20 августа 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше — на 0.0% (1 коп/л) до 18.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.1% (1 коп/л) до 19.66 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене — на 0.0% (0 коп/л) до 17.45 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.76
|0.04
|0.09
|3.70
|Бензин А-95 евро
|19.66
|0.07
|0.33
|3.27
|Дизельное топливо евро
|17.45
|-0.03
|-0.46
|2.22
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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