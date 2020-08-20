2020-08-20: Тернопольская область лидирует в повышении цен на бензины и ДТ

20 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах менялись скачкообразно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Тернопольской области в сегменте ДТ.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Тернопольская область заняла 15-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (21,7 грн/л), Сумской (21,85 грн/л) и Винницкой (22,36 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Тернопольской области за день составило 0,51 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,9 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,51 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 августа и составляла 22,39 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

ВВА (19.75)

Маркет (19.9)

БРСМ-Нафта (20.49)

Green Wave (20.2)

ANP (21.0)

Авиас (21.0)

Авиас Плюс (21.0)

Укрнафта (21.07)

SUN OIL (21.49)

AMIC (23.49)

Розничные цены на ДТ на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 19,75 грн/л. до максимальных 26,49 грн/л.