Бездіяльність НКРЕКП сприяє комерсантам експлуатувати державні енергокомпанії — Плачков

Обновлено: Август 20, 2020. Тэги: , , ,

Бездіяльність НКРЕКП сприяє комерсантам експлуатувати державні енергокомпанії — Плачков

ПАТ «Центренерго» нарощує борги через збут електроенергії нижче собівартості. Цьому сприяє бездіяльність регулятора ринку — НКРЕКП.

Про це у коментарі УНН розповів ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.

«Борги «Центренерго» можуть формуватися наступним чином: «Центренерго» знаходить хорошого клієнта і продає йому електроенергію по низькій ціні. У підсумку генеруюча компанія отримує мало грошей, бо продала електроенергію нижче собівартості, а клієнти компанії — мають прибутки. І потім виявляється, що у «Центренерго» борги, і компанії нічим розрахуватися із шахтарям. Таке собі шахрайство за рахунок державних шахт, за сприяння «Центренерго», і через бездіяльність НКРЕКП», — розповів він.

Плачков нагадав, що 1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії.

«Алгоритм ринку — хороший, сучасний і справедливий, але там стільки адміністративних втручань, що сама парадигма ринку зводиться нанівець. На додаток — НКРЕКП, яка бездіє і закриває очі на спекуляції тих, хто заробляє, поки українські шахтарі лишаються без грошей», — додав Плачков.

Покласти край схемам «Центренерго» може тільки НКРЕКП, додав фахівець.

«Ні для кого не секрет, що «Центренерго» працює в інтересах окремих фінансових груп, а хто може його зупинити? Фонд держмайна? Ні! Міністерство – ні, бо «Центренерго» йому не підпорядковане, Прем’єр? Ні, бо він не може всім займатися. Нема кому впливати на «Центренерго», тому він робить, що хоче. Я давно казав, що нам потрібен віце-прем’єр по паливно-енергетичному комплексу. У протилежному випадку всі учасники ринку будуть і далі працювати як партизанські табори», — каже Плачков.

Читайте в «Терміналі» також, ПАТ «Центренерго» продовжує шукати можливості для зниження собівартості одиниці електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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