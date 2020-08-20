Центренерго остаточно розрахується з шахтарями до кінця серпня

Обновлено: Август 20, 2020. Тэги: ,

Центренерго остаточно розрахується з шахтарями до кінця серпня

216 мільйонів гривень Центренерго уже направив державним шахтам.

Повідомляє Центренерго.

До кінця місяця сума розрахунків із державними вугледобувними підприємствами сягне понад 400 мільйонів гривень, таким чином усі розрахунки ПАТ «Центренерго» із шахтарями будуть виконані на 100%.

У повідомленні наголошується, що отримати ресурси для розрахунків за вугілля українського видобутку державній енергогенеруючій компанії вдалося завдяки продажу з аукціону електроенергії на період до кінця року.

Нагадаємо, тривалі складні перемовини з державними банками за участю Міненерго про відкриття кредитної лінії для розрахунків із вітчизняними шахтами, не дали результату. «Ощадбанк» відмовив категорично, «Укргазбанк» досі не дав відповіді.

Відтак, ПАТ «Центренерго» очікує системних і принципових рішень уряду для виправлення кризової ситуації на енергетичному ринку. Свої пропозиції для виведення ПАТ «Центренерго» з боргів та порятунку вугільної галузі України компанія надала прем’єр-міністру, міністерству енергетики та НКРЕКП.

Ідеться, зокрема, про наближення ціни на вугілля державних шахт до ринкової, а також встановлення рівних і прозорих умов для усіх гравців ринку електроенергії, незалежно від права власності.

Читайте у «Терміналі»: Центренерго не отримало кредитну лінію для розрахунків з шахтарями.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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