Центренерго остаточно розрахується з шахтарями до кінця серпня

216 мільйонів гривень Центренерго уже направив державним шахтам.

Повідомляє Центренерго.

До кінця місяця сума розрахунків із державними вугледобувними підприємствами сягне понад 400 мільйонів гривень, таким чином усі розрахунки ПАТ «Центренерго» із шахтарями будуть виконані на 100%.

У повідомленні наголошується, що отримати ресурси для розрахунків за вугілля українського видобутку державній енергогенеруючій компанії вдалося завдяки продажу з аукціону електроенергії на період до кінця року.

Нагадаємо, тривалі складні перемовини з державними банками за участю Міненерго про відкриття кредитної лінії для розрахунків із вітчизняними шахтами, не дали результату. «Ощадбанк» відмовив категорично, «Укргазбанк» досі не дав відповіді.

Відтак, ПАТ «Центренерго» очікує системних і принципових рішень уряду для виправлення кризової ситуації на енергетичному ринку. Свої пропозиції для виведення ПАТ «Центренерго» з боргів та порятунку вугільної галузі України компанія надала прем’єр-міністру, міністерству енергетики та НКРЕКП.

Ідеться, зокрема, про наближення ціни на вугілля державних шахт до ринкової, а також встановлення рівних і прозорих умов для усіх гравців ринку електроенергії, незалежно від права власності.

Читайте у «Терміналі»: Центренерго не отримало кредитну лінію для розрахунків з шахтарями.