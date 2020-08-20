Долги обанкротившегося «Киевэнерго» составили 2,3 миллиарда грн

Хозсуд Донецкой области своим постановлением в рамках дела о банкротстве АО «К.Енерго» (до августа 2019 года называлось АО «Киевэнерго», конечный бенефициар – Ринат Ахметов) включил в реестр требования кредиторов на 2,3 млрд грн.

Передает БизнесЦензор.

В том числе в реестр включены требования «Киевгаза» на 286,7 млн грн, «Нафтогаза» на 162,4 млн грн, «Укртрансгаза» на 674,8 млн грн, «Киевводоканала» на 73 млн грн и ООО «Техпремпоставка» Рината Ахметова на 1,1 млрд грн.

Инициатор процедуры банкротства АО «К.Енерго» – ЧАО «Научно-производственная компания «Горные машины» (в госреестре конечным бенефициаром значится Виктория Дзюба, у компании могут быть партнерские связи с холдингом «Горные машины»(Corum Group) Ахметова.

Ранее «Терминал» писал, что «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение.