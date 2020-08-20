Нафтогаз буде розвивати видобуток у Єгипті

Першочергові завдання Нафтогазу щодо активів у Єгипті: прискорити ключові інфраструктурні проекти та оптимізувати загальні витрати.

Повідомляє Нафтогаз.

Для ефективного розвитку активів Групи Нафтогаз у Єгипті потрібно прискорити зростання видобутку вуглеводнів на концесійній ділянці Alam El Shawish East Western Desert, а також пришвидшити реалізацію основних інфраструктурних проектів.

Про це йшлося під час щорічних зборів акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), у м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ). Захід проходив за участі голови правління EGPC Абед Ізз Ель Рігаля та першого заступника голови правління Нафтогазу Сергія Переломи.

Передусім планується запровадити систему підтримки пластових тисків шляхом заводнення нафтових покладів, а також замінити орендоване обладнання на власне.

Важливий акцент робитиметься на покращенні основних економічних показників. Для цього заплановано переглянути умови контрактів з підрядними організаціями та провести роботу зі зниження операційних, адміністративних та інших витрат.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.