Нафтогаз буде розвивати видобуток у Єгипті

Обновлено: Август 20, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз буде розвивати видобуток у Єгипті

Першочергові завдання Нафтогазу щодо активів у Єгипті: прискорити ключові інфраструктурні проекти та оптимізувати загальні витрати.

Повідомляє Нафтогаз.

Для ефективного розвитку активів Групи Нафтогаз у Єгипті потрібно прискорити зростання видобутку вуглеводнів на концесійній ділянці Alam El Shawish East Western Desert, а також пришвидшити реалізацію основних інфраструктурних проектів.

Про це йшлося під час щорічних зборів акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), у м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ). Захід проходив за участі голови правління EGPC Абед Ізз Ель Рігаля та першого заступника голови правління Нафтогазу Сергія Переломи.

Передусім планується запровадити систему підтримки пластових тисків шляхом заводнення нафтових покладів, а також замінити орендоване обладнання на власне.

Важливий акцент робитиметься на покращенні основних економічних показників. Для цього заплановано переглянути умови контрактів з підрядними організаціями та провести роботу зі зниження операційних, адміністративних та інших витрат.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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