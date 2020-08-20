ОПЕК+ призвала соблюдать обязательства о сокращении добычи нефти

ОПЕК и партнеры призвали страны, которые превысили квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном восстановлении спроса.

При этом группа отметила, что спрос сможет достичь докризисных уровней к концу года, пишет «Investing.com».

«Основываясь на средних прогнозах различных организаций, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мир достигнет около 97% докризисного спроса на нефть, что является большим восстановлением после огромных снижений в апреле и мае», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

Альянс ОПЕК+, в который входит в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорился сократить мировую добычу в мае-июле на 9,7 миллиона баррелей в сутки в борьбе с перепроизводством, которое вызвала пандемия коронавируса. С августа страны альянса смягчают условия пакта, сдерживая добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на впечатляющие результаты, которые принесла сделка ОПЕК+ нефтяному рынку, странам-участницам пакта необходимо продолжать строго исполнять его условия и держать «руку на пульсе», сказал министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+.

На виртуальной встрече в среду обсуждалось соблюдение сделки только такими странами, как Ирак, Нигерия, Ангола и Казахстан.

Эти страны, входящие в ОПЕК+, недовыполнили сокращения в мае-июле и компенсируют эти объемы в августе-сентябре, говорится в заявлении группы.

Ранее «Терминал» писал, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ официально перенесено с 18 на 19 августа.