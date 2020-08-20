ОПЕК+ призвала соблюдать обязательства о сокращении добычи нефти

Обновлено: Август 20, 2020. Тэги: , ,

ОПЕК+ призвала соблюдать обязательства о сокращении добычи нефти

ОПЕК и партнеры призвали страны, которые превысили квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном восстановлении спроса.

При этом группа отметила, что спрос сможет достичь докризисных уровней к концу года, пишет «Investing.com».

«Основываясь на средних прогнозах различных организаций, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мир достигнет около 97% докризисного спроса на нефть, что является большим восстановлением после огромных снижений в апреле и мае», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

Альянс ОПЕК+, в который входит в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорился сократить мировую добычу в мае-июле на 9,7 миллиона баррелей в сутки в борьбе с перепроизводством, которое вызвала пандемия коронавируса. С августа страны альянса смягчают условия пакта, сдерживая добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на впечатляющие результаты, которые принесла сделка ОПЕК+ нефтяному рынку, странам-участницам пакта необходимо продолжать строго исполнять его условия и держать «руку на пульсе», сказал министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+.

На виртуальной встрече в среду обсуждалось соблюдение сделки только такими странами, как Ирак, Нигерия, Ангола и Казахстан.

Эти страны, входящие в ОПЕК+, недовыполнили сокращения в мае-июле и компенсируют эти объемы в августе-сентябре, говорится в заявлении группы.

Ранее «Терминал» писал, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ официально перенесено с 18 на 19 августа.

Автор:

(Всего статей: 8949)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: