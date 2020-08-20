Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Запоріжжя було підписано Меморандум щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню в Україні між компанією Укргідроенерго та ТОВ «Н2″.
Повідомляє Укргідроенерго.
Меморандум, який передбачає розвиток інноваційного напрямку в енергетиці, підписали в. о. генерального директора Укргідроенерго Богдан Сухецький та директор ТОВ «Н2″ Андрій Жовнер.
Реалізація цього проєкту дозволить залучити інвестиції, обсягом близько 300 млн. євро та створити нові робочі місця. Співробітництво передбачає будівництво виробничих потужностей з постійним споживанням електроенергії.
Раніше «Термінал» писав, що воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності.