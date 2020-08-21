2020-08-21: Донецкая область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 14 по 21 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (11,35 грн/л), Черниговской (11,42 грн/л) и Житомирской (11,61 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за неделю составило 0,22 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,09грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,22 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 22 июля и составляла 11,81 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (11.15)

Авиас Плюс (11.3)

EXTRA (11.68)

ROUTE 20 (11.83)

Протех (11.85)

WOG (12.18)

BVS (12.29)

Параллель (12.35)

Донбасснефтепродукт (12.35)

ОККО (12.69)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 11,15 грн/л. до максимальных 12,69 грн/л.