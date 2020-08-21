2020-08-21: Донецкая область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 14 по 21 августа 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 19-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (11,35 грн/л), Черниговской (11,42 грн/л) и Житомирской (11,61 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за неделю составило 0,22 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,09грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,22 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 22 июля и составляла 11,81 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Укрнафта (11.15)
- Авиас Плюс (11.3)
- EXTRA (11.68)
- ROUTE 20 (11.83)
- Протех (11.85)
- WOG (12.18)
- BVS (12.29)
- Параллель (12.35)
- Донбасснефтепродукт (12.35)
- ОККО (12.69)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 11,15 грн/л. до максимальных 12,69 грн/л.