2020-08-21: В рознице отмечался незначительный рост цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 августа 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.99 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.66 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.99 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 августа 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.99 16.50 0.08 0.20 Бензин А-95 евро 23.66 17.50 0.06 0.40 Дизельное топливо Евро 22.99 17.50 0.06 0.40 Сжиженный газ 11.91 10.55 0.01 0.75

Для справки:

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