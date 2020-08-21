2020-08-21: В рознице отмечался незначительный рост цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 августа 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.99 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 23.66 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.99 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 августа 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.99
|16.50
|0.08
|0.20
|Бензин А-95 евро
|23.66
|17.50
|0.06
|0.40
|Дизельное топливо Евро
|22.99
|17.50
|0.06
|0.40
|Сжиженный газ
|11.91
|10.55
|0.01
|0.75
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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