НКРЕКП затвердила вартість послуг ГарПока

Обновлено: Август 21, 2020. Тэги: , , ,

НКРЕКП затвердила вартість послуг ГарПока

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємством «Гарантований покупець» у липні 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили на відкритому засіданні 19 серпня, пише пресслужба ГарПока.

Так, розмір зазначеної послуги у липні склав 5,6 млрд грн. Зазначимо, що у розрахунках розміру вартості послуги враховані фактичні дані щодо різниці між доходами та витратами від діяльності підприємства з ПСО, а також ціни небалансів електричної енергії за вказаний період.

Нагадаємо, що протягом одного робочого дня після рішення Регулятора про затвердження  розміру вартості послуги, оператор системи передачі (ОСП) – ПрАТ «НЕК «Укренерго» — має здійснити оплату послуги Гарантованому покупцю. Такі терміни розрахунків визначені у Порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

«Термінал» писав, 14 серпня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» виконало авансовий платіж за електроенергію, згенеровану виробниками з відновлювальних джерел (ВДЕ) за перші десять днів серпня. Платіж здійснили у термін, встановлений Порядком купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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