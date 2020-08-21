НКРЕКП затвердила вартість послуг ГарПока

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємством «Гарантований покупець» у липні 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили на відкритому засіданні 19 серпня, пише пресслужба ГарПока.

Так, розмір зазначеної послуги у липні склав 5,6 млрд грн. Зазначимо, що у розрахунках розміру вартості послуги враховані фактичні дані щодо різниці між доходами та витратами від діяльності підприємства з ПСО, а також ціни небалансів електричної енергії за вказаний період.

Нагадаємо, що протягом одного робочого дня після рішення Регулятора про затвердження розміру вартості послуги, оператор системи передачі (ОСП) – ПрАТ «НЕК «Укренерго» — має здійснити оплату послуги Гарантованому покупцю. Такі терміни розрахунків визначені у Порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

«Термінал» писав, 14 серпня 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» виконало авансовий платіж за електроенергію, згенеровану виробниками з відновлювальних джерел (ВДЕ) за перші десять днів серпня. Платіж здійснили у термін, встановлений Порядком купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом.