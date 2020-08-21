У боржників за комірне із зарплати можуть почати списувати 25%

В Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень, і це ще без врахування несплат за електрику та газ.

Тож депутати придумали законопроект, який покликаний боротися з боржниками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Подібна законодавча ініціатива вкрай необхідна, стверджують у профільному міністерстві розвитку громад та територій України.

«Нам сподіватися на те, що будуть вчасно відремонтовані теплові мережі або мережі водопостачання, або вжиті заходи більш енергоощадного обладнання запровадження, у нас таких сподівань нема. Бо досить велика заборгованість у певної категорії споживачів», — пояснює заступник міністра Наталія Хоцянівська.

Сьогодні, якщо ви боржник і тривалий час не сплачуєте за комунальні послуги, виконавча служба, може претендувати на ваше майно. Натомість законопроект дає можливість врегулювати цю ситуацію, каже ініціатор документу.

«Реструктуризація на сьогодні не є основною, тобто основою тих договорів. Якщо буде ухвалено цей законопроєкт, то вона буде обов’язковою як елемент захисту громадян перед якимись послугонадавачами», — пояснив народний депутат Михайло Лаба.

Якщо документ все ж буде ухвалено, працюватиме цей механізм наступним чином.

«Передбачено, що не більше ніж всі платежі. Тобто, це твоя комуналка в цьому місяці, плюс боргові зобов’язання з реструктуризацією максимум на 60 місяців, не перевищуватимуть 25%. Тобто 1/4 твого заробітку, якщо ти працездатна особа, або 20% від твого пенсійного забезпечення», — роз’яснив правозахисник Богдан Кушнір.

Якщо не вклались у 60 місяців, договір про реструктуризацію боргу автоматично подовжиться.

«Термінал» писав, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, 16 червня, на засіданні дійшов висновку, що проект закону №3323 про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупціогенних ризиків.