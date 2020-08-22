Рубрика | Украина

Укргідроенерго реалізувало 132 600 Мвт-год електроенергії

Обновлено: Август 22, 2020. Тэги: , , ,

Укргідроенерго реалізувало 132 600 Мвт-год електроенергії

20 серпня, на аукціоні з продажу електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» реалізувало весь стартовий обсяг електроенергії, а саме 132 600 Мвт-год. в торговій зоні ОЕС України.

Про це пише пресслужба Української енергетичної біржі.

На аукціон було виставлено дві позиції: 99 тис. Мвт-год. пікового навантаження з періодом постачання з 1 по 30 вересня та 33,6 тис. Мвт-год. за графіком продажу піку неробочого дня з постачанням з 5 по 27 вересня.

Середньозважена ціна пікового навантаження, що сформувалась в результаті торгів, становить 1 239 грн./Мвт-год., що нижче на 361 грн./Мвт-год, від стартової.

Середньозважена ціна пікового навантаження вихідного дня знизилась на 399 грн./Мвт-год, і становить 1151 грн./Мвт-год.Загальна вартість реалізованої електроенергії становить 161,33 млн. грн.

Реалізація ПрАТ «Укргідроенерго» частини обсягу генерації на УЕБ сприяє залучення коштів для державних компаній.»Підсумовуючи результати аукціону можна відзначити зростання активності учасників на Українській енергетичній біржі.

Тільки високий рівень конкуренції здатний забезпечити максимально справедливі ціни, — а це показник довіри до процесу електронних аукціонів і до біржі в цілому» — прокоментував Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте також, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Запоріжжя було підписано Меморандум щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню в Україні між компанією Укргідроенерго та ТОВ «Н2″.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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