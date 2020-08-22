Укргідроенерго реалізувало 132 600 Мвт-год електроенергії

20 серпня, на аукціоні з продажу електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» реалізувало весь стартовий обсяг електроенергії, а саме 132 600 Мвт-год. в торговій зоні ОЕС України.

Про це пише пресслужба Української енергетичної біржі.

На аукціон було виставлено дві позиції: 99 тис. Мвт-год. пікового навантаження з періодом постачання з 1 по 30 вересня та 33,6 тис. Мвт-год. за графіком продажу піку неробочого дня з постачанням з 5 по 27 вересня.

Середньозважена ціна пікового навантаження, що сформувалась в результаті торгів, становить 1 239 грн./Мвт-год., що нижче на 361 грн./Мвт-год, від стартової.

Середньозважена ціна пікового навантаження вихідного дня знизилась на 399 грн./Мвт-год, і становить 1151 грн./Мвт-год.Загальна вартість реалізованої електроенергії становить 161,33 млн. грн.

Реалізація ПрАТ «Укргідроенерго» частини обсягу генерації на УЕБ сприяє залучення коштів для державних компаній.»Підсумовуючи результати аукціону можна відзначити зростання активності учасників на Українській енергетичній біржі.

Тільки високий рівень конкуренції здатний забезпечити максимально справедливі ціни, — а це показник довіри до процесу електронних аукціонів і до біржі в цілому» — прокоментував Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте також, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Запоріжжя було підписано Меморандум щодо співробітництва в будівництві заводу електролізного виробництва водню в Україні між компанією Укргідроенерго та ТОВ «Н2″.