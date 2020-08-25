2020-08-25: Донецкая область лидирует в повышении цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-08-25: Донецкая область лидирует в повышении цен на бензин А-92 евро

25 августа 2020 года в Донецкой области  отмечалось повышение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Донецкая область  занимает предпоследнее место с конца по стоимости на этот вид топлива на заправках, опередив  лишь Луганскую область.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,78 грн/л), Сумской (21,05 грн/л) и Житомирской (21,44  грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни повысилась на 33 коп/л и сегодня составляет – 23,78 грн/л. Минимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе в период с 26 по 29 июля  (23,3).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Укрнафта (20.0)
  • Авиас Плюс (20.00)
  • Протех (22.0)
  • BVS (22.49)
  • Formula (22.75)
  • ROUTE 20 (23.02)
  • Донбасснефтепродукт (24.05)
  • Параллель (24.48)
  • ОККО (25.49)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 20,0 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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