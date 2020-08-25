2020-08-25: Донецкая область лидирует в повышении цен на бензин А-92 евро

25 августа 2020 года в Донецкой области отмечалось повышение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Донецкая область занимает предпоследнее место с конца по стоимости на этот вид топлива на заправках, опередив лишь Луганскую область.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (20,78 грн/л), Сумской (21,05 грн/л) и Житомирской (21,44 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни повысилась на 33 коп/л и сегодня составляет – 23,78 грн/л. Минимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе в период с 26 по 29 июля (23,3).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (20.0)

Авиас Плюс (20.00)

Протех (22.0)

BVS (22.49)

Formula (22.75)

ROUTE 20 (23.02)

Донбасснефтепродукт (24.05)

Параллель (24.48)

ОККО (25.49)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 20,0 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.