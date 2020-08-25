2020-08-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов во вторник.Об этом пишет «Investing.com».
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре торгуются по цене 42,56 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,14%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 41,46 долл. и сопротивление — на 42,96 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 93,220 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре вырос на 0,18%, достигнув отметки 45,72 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,16 долл. за баррель.