2020-08-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов во вторник.Об этом пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в октябре торгуются по цене 42,56 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,14%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 41,46 долл. и сопротивление — на 42,96 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 93,220 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в ноябре вырос на 0,18%, достигнув отметки 45,72 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 3,16 долл. за баррель.