2020-08-25: На светлые нефтепродукты и сжиженный газ цены в рознице немного выросли

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 августа 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.26% (6.0 коп/л) до 22.05 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.47% (11.0 коп/л) до 23.74 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.52% (12.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 августа 2020 г. подорожал на 0.18% (2.0 коп/л) до 11.93 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.05
|16.50
|0.26
|0.51
|Бензин А-95 евро
|23.74
|17.50
|0.47
|0.76
|Дизельное топливо Евро
|23.08
|17.50
|0.52
|0.85
|Сжиженный газ
|11.93
|10.55
|0.18
|0.55
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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