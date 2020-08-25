2020-08-25: На светлые нефтепродукты и сжиженный газ цены в рознице немного выросли

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 августа 2020 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.26% (6.0 коп/л) до 22.05 грн/л, бензина А-95 евро — выросла на 0.47% (11.0 коп/л) до 23.74 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.52% (12.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 августа 2020 г. подорожал на 0.18% (2.0 коп/л) до 11.93 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.05 16.50 0.26 0.51 Бензин А-95 евро 23.74 17.50 0.47 0.76 Дизельное топливо Евро 23.08 17.50 0.52 0.85 Сжиженный газ 11.93 10.55 0.18 0.55

Для справки:

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