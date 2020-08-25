Китай снизил импорт российского угля

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , , ,

Китай снизил импорт российского угля

Китайская таможня резко сократила прием поездов с углем через погранпереходы на границе с РФ.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные РЖД и источники на угольном рынке.

Проблемы c прохождением угля через границу возникли еще зимой, когда Китай на время практически полностью останавливал импорт из России, а затем снова обострились весной-2020: в мае объемы поставок рухнули вдвое.

К началу августа договориться с китайцами не удалось. Таможня КНР по-прежнему ограничиваем прием угля из России, из-за чего на приграничных станциях простаивают десятки поездов.

«Прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров», — констатируют в РЖД.

Чтобы избежать транспортного коллапса, монополия были вынуждена ввести конвенционный запрет на погрузку угля в направлении границы.

Китайские таможенники объясняют происходящее новыми требованиями к качеству угля, поясняет представитель РЖД:«Проводится отбраковка отдельных вагонов по качеству продукции. Это нарушает технологию передачи грузовых поездов, увеличивая время на их прием китайской стороной».

Ранее «Терминал» писал, общий объем импорта нефти Китая в апреле составил 9,84 млн б/с против мартовских 9,68 млн б/с. Показатель, однако, был существенно ниже, чем в апреле прошлого года, когда он составил 10,64 млн б/с.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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