Нефтяные цены растут из-за урагана

Нефтяные цены вернулись к росту в ходе торгов, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Передает Investing.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, — Марио — стал более слабым, тогда как другой — Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16.30 по Киеву составила $46,42 за баррель, что на $0,78 (1,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,84 (1,97%) — до $43,46 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. «Приостановка мощностей из-за урагана обычно носит кратковременный характер», — отмечает эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует .

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Число новых случаев заражения коронавирусом в Азии и в Европе продолжает расти. В Гонконге, по сообщениям СМИ, впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение COVID-19.

Ранее «Терминал» писал, что Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены.