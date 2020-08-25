Рубрика | Др. страны, Нефть

Нефтяные цены растут из-за урагана

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , ,

Нефтяные цены растут из-за урагана

Нефтяные цены вернулись к росту в ходе торгов, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Передает Investing.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, — Марио — стал более слабым, тогда как другой — Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к  16.30 по Киеву составила $46,42 за баррель, что на $0,78 (1,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,84 (1,97%) — до $43,46 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. «Приостановка мощностей из-за урагана обычно носит кратковременный характер», — отмечает эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Число новых случаев заражения коронавирусом в Азии и в Европе продолжает расти. В Гонконге, по сообщениям СМИ, впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение COVID-19.

Ранее «Терминал» писал, что Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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