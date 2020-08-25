НПЗ в Белоруссии будет работать в прежнем режиме

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , ,

НПЗ в Белоруссии будет работать в прежнем режиме

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Белорусский металлургический завод (БМЗ) не проводят забастовок и останавливать производство не планируют.

Об этом сообщили представители предприятий, пишет АНГИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу. Как заявляли РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, в том числе на БМЗ, который, в частности, 17 августа на несколько часов приостанавливал работу сталеплавильных печей, но затем возобновил ее в штатном режиме.

«Завод работает в штатном режиме, согласно графика производственного», — сказали РИА Новости в администрации БМЗ в понедельник. Акции протеста, по словам собеседника, в настоящее время на предприятии не проводятся. «Сейчас на заводе нет ничего, все стабильно», — ответил он на соответствующий вопрос.

В Мозырском НПЗ заверили, что предприятие работает в штатном режиме, и никаких забастовок не проходило. «У нас и не было никаких забастовок. Завод категорически останавливать нельзя», — сказал представитель завода. По его словам, в прошлую пятницу состоялась встреча сотрудников с гендиректором предприятия, по итогам которой все подтвердили намерение продолжать работу в обычном режиме.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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