НПЗ в Белоруссии будет работать в прежнем режиме

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Белорусский металлургический завод (БМЗ) не проводят забастовок и останавливать производство не планируют.

Об этом сообщили представители предприятий, пишет АНГИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу. Как заявляли РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, в том числе на БМЗ, который, в частности, 17 августа на несколько часов приостанавливал работу сталеплавильных печей, но затем возобновил ее в штатном режиме.

«Завод работает в штатном режиме, согласно графика производственного», — сказали РИА Новости в администрации БМЗ в понедельник. Акции протеста, по словам собеседника, в настоящее время на предприятии не проводятся. «Сейчас на заводе нет ничего, все стабильно», — ответил он на соответствующий вопрос.

В Мозырском НПЗ заверили, что предприятие работает в штатном режиме, и никаких забастовок не проходило. «У нас и не было никаких забастовок. Завод категорически останавливать нельзя», — сказал представитель завода. По его словам, в прошлую пятницу состоялась встреча сотрудников с гендиректором предприятия, по итогам которой все подтвердили намерение продолжать работу в обычном режиме.

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