Шебелинський НПЗ додатково заробив $3,6 млн на біржових торгах

Шебелинський НПЗ, який входить до групи НАК «Нафтогаз України», за результатами торгів формулою на ТБ «Українська енергетична біржа» отримав додатковий дохід на загальну суму 3,6 млн долл США. Всього на торгах було реалізовано майже 169,560 тис. тонн світлих нафтопродуктів.

Інформує УЕБ.

На думку групи НАК «Нафтогаз України» результати торгів довели, що ринок повірив у якість українського пального. Учасники торгів придбають пальне для подальшої реалізації на власних мережах АЗС, що підвищило кількість учасників на торгах.

«Відтепер можна з впевненістю сказати, що Шебелинський НПЗ як за якістю продукції, так і за ефективністю продажів успішно конкурує з іноземними та вітчизняними постачальниками», — вважає директор з комерційних питань Нафтогаз Нафта Сергій Федоренко.

«Українська енергетична біржа фокусується на ринку енергоносіїв та створює умови для прозорого ціноутворення на внутрішньому ринку України. Використання торгових інструментів УЕБ дозволяє державним компаніям підвищувати ефективність реалізації енергоносіїв, а ринкове середовище отримує якісний продукт за конкурентними, ринковими цінами», — прокоментував результати торгів генеральний директор Олександр Коваленко.

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