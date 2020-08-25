Шебелинський НПЗ додатково заробив $3,6 млн на біржових торгах

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , , ,

Шебелинський НПЗ додатково заробив $3,6 млн на біржових торгах

Шебелинський НПЗ, який входить до групи НАК «Нафтогаз України», за результатами торгів формулою на ТБ «Українська енергетична біржа» отримав додатковий дохід на загальну суму 3,6 млн долл США. Всього на торгах було реалізовано майже 169,560 тис. тонн світлих нафтопродуктів.

Інформує УЕБ.

На думку групи НАК «Нафтогаз України» результати торгів довели, що ринок повірив у якість українського пального. Учасники торгів придбають пальне для подальшої реалізації на власних мережах АЗС, що підвищило кількість учасників на торгах.

«Відтепер можна з впевненістю сказати, що Шебелинський НПЗ як за якістю продукції, так і за ефективністю продажів успішно конкурує з іноземними та вітчизняними постачальниками», — вважає директор з комерційних питань Нафтогаз Нафта Сергій Федоренко.

«Українська енергетична біржа фокусується на ринку енергоносіїв та створює умови для прозорого ціноутворення на внутрішньому ринку України. Використання торгових інструментів УЕБ дозволяє державним компаніям підвищувати ефективність реалізації енергоносіїв, а ринкове середовище отримує якісний продукт за конкурентними, ринковими цінами», — прокоментував результати торгів генеральний директор Олександр Коваленко.

Читайте у «Терміналі»: Центренерго буде купувати вугілля на УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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