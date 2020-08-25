Укрнафта незначно скоротила видобуток

За оперативними даними, у липні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 125,9 тис. т нафти і конденсату і 94,6 млн м3 газу, що, відповідно, на 0,6% і 3,4% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у липні склали 4,06 тис. т нафти і конденсату і 3,05 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.
Інформує Укрнафта.
Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У липні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 9 свердловинах, провела 2 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 4 свердловину.
|Середньодобові показники видобутку
|
Липень
2020
|
Липень
2019
|Рік до року, %
|Видобуток нафти і конденсату, тис.
|
4,06
|
4,09
|
-0,7
|Видобуток газу,млн м3
|
3,05
|
3,16
|
-3,5
Раніше «Термінал» писав, що наглядова рада Укрнафти уклала контракт із головою правління Гезом.