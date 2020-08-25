Укрнафта незначно скоротила видобуток

Обновлено: Август 25, 2020. Тэги: , ,

Укрнафта незначно скоротила видобуток

За оперативними даними, у липні 2020 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 125,9 тис. т нафти і конденсату і 94,6 млн м3 газу, що, відповідно, на 0,6% і 3,4% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у липні склали 4,06 тис. т нафти і конденсату і 3,05 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Інформує Укрнафта.

Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У липні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 9 свердловинах, провела 2 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 4 свердловину.

Середньодобові показники видобутку

Липень

2020

 

Липень

2019

 Рік до року, %
Видобуток нафти і конденсату, тис.

4,06

4,09

-0,7
Видобуток газу,млн м3

3,05

3,16

-3,5

Раніше «Термінал» писав, що наглядова рада Укрнафти уклала контракт із головою правління Гезом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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