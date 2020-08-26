2020-08-26: Цены на светлые нефтепродукты в коррекции

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 августа 2020 г цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не изменились.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.06 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 23.73 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (0.0 коп/л) до 23.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 августа 2020 г. подорожал на 0.21% (3.0 коп/л) до 11.96 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.06 16.50 0.01 0.44 Бензин А-95 евро 23.73 17.50 -0.03 0.46 Дизельное топливо Евро 23.08 17.50 -0.02 0.65 Сжиженный газ 11.96 10.55 0.21 0.62

Для справки:

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