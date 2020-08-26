Нефть торгуется на максимуме с марта

Обновлено: Август 26, 2020. Тэги: , , , , , ,

Нефть торгуется на максимуме с марта

Нефтяные цены, подскочившие вчера до максимумов с начала марта, продолжают подниматься в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана Лаура.

Об этом пишет «Investing.com «.

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится напобережье штатов Техас и Луизиана сегодня вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84 нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлены, сообщает Bloomberg.

Вчера Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil (NYSE:XOM) и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим, цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составила $46,01 за баррель, что на $0,15 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,73 (1,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли $43,35 за баррель, как и на закрытие торгов накануне, когда стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1,7%).

Цены контрактов, как на Brent, так и на WTI, по итогам торгов в пятницу были максимальными с 5 марта — до начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

«Даже если добывающие мощности в Мексиканском заливе будут восстанавливаться медленно, запасов нефти достаточно, чтобы избежать нехватки поставок для перерабатывающих предприятий», — отмечает аналитик по сырьевому сектору BNP Paribas (PA:BNPP) в Лондоне Гарри Чилингарян.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован Минэнерго США сегодня в 17:30 мск.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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