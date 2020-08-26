НКРЕКП затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання)

Обновлено: Август 26, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання)

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання). Така реформа допоможе стимулювати залучення інвестицій та покращення показників якості електричних мереж.

Повідомляє НКРЕКП.

Відповідна Методика передбачає ставку доходності 16,74% на нову базу активів та ставку доходності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою Методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

Ринкова ставка доходності на нову базу активів створює нові можливості операторам систем розподілу для залучення інвестицій через нові інструменти на ринках капіталу (як акціонерного, так і боргового). Таким чином, з’являються нові джерела фінансування модернізації та розвитку електричних мереж, — наголошує Комісія.

Також, згідно з затвердженою Методикою передбачається, що втрати електричної енергії у мережах операторів систем розподілу мають знизитися щонайменше на 1% на першому класі напруги та на 3,5% на другому класі напруги щорічно. Показник SAIDI (середня тривалість перерв у електропостачанні) повинен знизитися рівномірно протягом 13 років з 466 до 150 хвилин в міській місцевості та з 960 до 300 хвилин в сільській місцевості.

Раніше «Термінал» писав, що суд визначить, чи компетентний нинішній склад НКРЕКП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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