НКРЕКП затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання)

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нову методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання). Така реформа допоможе стимулювати залучення інвестицій та покращення показників якості електричних мереж.

Повідомляє НКРЕКП.

Відповідна Методика передбачає ставку доходності 16,74% на нову базу активів та ставку доходності 3% на стару базу активів. Проте, згідно із затвердженою Методикою, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу.

Ринкова ставка доходності на нову базу активів створює нові можливості операторам систем розподілу для залучення інвестицій через нові інструменти на ринках капіталу (як акціонерного, так і боргового). Таким чином, з’являються нові джерела фінансування модернізації та розвитку електричних мереж, — наголошує Комісія.

Також, згідно з затвердженою Методикою передбачається, що втрати електричної енергії у мережах операторів систем розподілу мають знизитися щонайменше на 1% на першому класі напруги та на 3,5% на другому класі напруги щорічно. Показник SAIDI (середня тривалість перерв у електропостачанні) повинен знизитися рівномірно протягом 13 років з 466 до 150 хвилин в міській місцевості та з 960 до 300 хвилин в сільській місцевості.

Раніше «Термінал» писав, що суд визначить, чи компетентний нинішній склад НКРЕКП.