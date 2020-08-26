Оператор ГТС України вперше здійснив транспортування газу з трансбалканського напрямку в Україну

Обновлено: Август 26, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС України вперше здійснив транспортування газу з трансбалканського напрямку в Україну

Оператор ГТС України вперше здійснив на замовлення своїх клієнтів реверсне транспортування газу трансбалканським газовим коридором – з Греції через ГТС Болгарії та Румунії в Україну.

Інформує Оператор ГТС України.

Технічно і юридично таке транспортування було можливим з 1 січня 2020 року, однак на практиці лише зараз українські трейдери скористалися таким сервісом.

«Можливість транспортувати газ з південного напрямку дозволяє Україні диверсифікувати як джерела енергії, так і маршрути постачання. Реверс блакитного палива через трансбалканський газовий коридор відкриває Україні доступ до зрідженого газу з LNG-терміналів у Греції та Туреччині й трубного природного газу з каспійських країн. Одночасно з цим, з моменту запуску газогону «Турецький потік» з січня 2020 року, транзит газу з Росії через Україну до Молдови і Румунії зменшився на 70%. Тому розвантажена інфраструктура української ГТС може бути задіяна у реверсному напрямку. А це – додаткова гарантія енергетичної безпеки для України», – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Оператор ГТС зауважив, що трейдерам, які планують імпортувати газ в Україну з півдня, необхідно буде також укласти договір з оператором ГТС Молдови. Разом з тим, оператори ГТС України, Болгарії, Румунії і Молдови наразі працюють над подальшим розвитком зазначеного напрямку.

Раніше «Термінал» писав, що транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року.

 

Автор:

(Всего статей: 17541)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: