Оператор ГТС України вперше здійснив транспортування газу з трансбалканського напрямку в Україну

Оператор ГТС України вперше здійснив на замовлення своїх клієнтів реверсне транспортування газу трансбалканським газовим коридором – з Греції через ГТС Болгарії та Румунії в Україну.

Інформує Оператор ГТС України.

Технічно і юридично таке транспортування було можливим з 1 січня 2020 року, однак на практиці лише зараз українські трейдери скористалися таким сервісом.

«Можливість транспортувати газ з південного напрямку дозволяє Україні диверсифікувати як джерела енергії, так і маршрути постачання. Реверс блакитного палива через трансбалканський газовий коридор відкриває Україні доступ до зрідженого газу з LNG-терміналів у Греції та Туреччині й трубного природного газу з каспійських країн. Одночасно з цим, з моменту запуску газогону «Турецький потік» з січня 2020 року, транзит газу з Росії через Україну до Молдови і Румунії зменшився на 70%. Тому розвантажена інфраструктура української ГТС може бути задіяна у реверсному напрямку. А це – додаткова гарантія енергетичної безпеки для України», – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Оператор ГТС зауважив, що трейдерам, які планують імпортувати газ в Україну з півдня, необхідно буде також укласти договір з оператором ГТС Молдови. Разом з тим, оператори ГТС України, Болгарії, Румунії і Молдови наразі працюють над подальшим розвитком зазначеного напрямку.

Раніше «Термінал» писав, що транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року.